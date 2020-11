Experții au avertizat ca pandemia ar putea duce la o criza de sanatate mintala. Șomajul in masa, izolarea sociala și anxietatea ii afecteaza pe oameni la nivel global. In Japonia, statisticile guvernamentale arata ca suicidul a facut sa se piarda mai multe vieți in octombrie decat Covid-19 pe parcursul intregului an, relateaza CNN. Numarul lunar […] The post Statistici alarmante in Japonia: mai multe victime cauzate de sinucideri intr-o singura luna, decat toate decesele Covid. Femeile și copiii, cele mai expuse appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…