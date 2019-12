STATISTICI ALARMANTE/ Aproape 500 de oameni au murit în ACCIDENTELE și INCENDIILE produse timp de un an, în țară Peste 400 de vieți curmate în urma accidentelor rutiere și a incendiilor. Comisia pentru Situații Excepționale a facut totalurile anului 2019.



Potrivit datelor prezentate la ședința guvernului din 24 decembrie, în ultimele 12 luni, pe teritoriul țarii au izbucnit 1524 de incendii, în urma carora au decedat 216 persoane. Cele mai frecvente cauze care au generat incendiile sunt erorile admise în construcția și exploatarea sobelor și în montarea și utilizarea sistemelor termice. Un alt indice îngrijorator ține de situația pe drumurile din… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

