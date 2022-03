Stiri pe aceeasi tema

- Timișul scapa, cel puțin temporar, de un trafic major din partea refugiaților ucraineni care traverseaza Romania in drum spre țarile din occident. Ca o coincidența sau nu, traficul feroviar din Ungaria va fi afectat pe traseul Timișoara – Arad -Budapesta, de o serie de reparații la calea ferata. In…

- Timp de o saptamana, incepand cu data de 3 martie, Timișul va fi prezentat publicului internațional cu planurile sale de investiții, oportunitațile de business, destinațiile turistice, cultura și cele patru universitați de tradiție. Timișul va fi singurul județ din țara care va avea o saptamana dedicata…

- Marina Voica a avut parte de o poveste frumoasa de dragoste. Dupa ce ea și soțul ei s-au indragostit, artista a ales sa paraseasca Rusia și sa se mute definitiv in Romania. Familia Marinei Voica, a ramas, insa, acolo, noteaza click.ro. Marina Voica a declarat ca, din pacate, nu mai are pe nimeni din…

- Romania a inregistrat joi, 20 ianuarie 2022, 19.105 de cazuri in ultimele 24 de ore, un nou record de la inceputul pandemiei in țara noastra. De asemenea, au fost raportate 39 de decese. Comunicat TIMIȘ 20.01.2022 Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția…

- Județul Timiș pune la punct in prezent primele masuri de organizare pentru a se putea trece peste cel mai nou val de coronavirus. Deocamdata tulpina Omicron este foarte puțin prezenta, ca și inexistenta, dominanta fiind varianta Delta. Ca și noutate absoluta, se vor inființa opt centre de evaluare a…

- La inceputul lunii martie, Timișul va fi prezent la Expo Dubai, eveniment ce are o data la cinci intr-un mare oraș al lumii, „Anunț in premiera ca Timișul va fi singurul județ din țara care va avea o saptamana dedicata la Expoziția Mondiala de la Dubai. Vom avea reprezentații artistice, prezentari de…

- „Nepasarea poate fi combatuta, schimbarea poate fi realizata prin responsabilitate si perseverenta. Am promis depunerea proiectului de lege pentru predarea istoriei Revolutiei de la Timisoara din 1989. Astazi, am inregistrat in circuitul legislativ Proiectul de Lege privind Introducerea in curricula…

- Un actor din Romania iși va petrece sarbatorile de iarna și cu actuala soție, dar și cu fosta. Cum a ajuns sa se intample asta? Ei bine, actorul nu mai are nepoții alaturi, pentru ca vor pleca la bunicii din provincie. Așadar, el și soția lui raman singuri acasa de sarbatori și așteapta musafiri speciali.…