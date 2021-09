Statistică sumbră. Peste 90% din cei care au murit de Covid în ultima săptămână nu erau vaccinați De la inceputul pandemiei pana in prezent, 85,9% din totalul deceselor au fost la persoane de peste 60 de ani, iar 94,5% aveau cel puțin o comorbiditate asociata.In doar doua saptamani, incepand cu 10 septembrie, numarul de cazuri confirmate a crescut de la 2.520 la 7.116, cu 5.388 de persoane confirmate la jumatatea perioadei, pe 18 septembrie.O presiune foarte mare s-a pus pe secțiile de terapie intensiva in ultimele doua saptamani, dupa ce numarul de pacienți internați in stare grava a crescut de la 543 de pacienți in 10 septembrie la 1.116 vineri, pe 26 septembrie.In ceea ce-i privește pe… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

