Statistică, regulament, numere extrase pentru Loto Italia Ai mai auzit pana acum despre Loto Italia? Ar trebuie sa iți incerci norocul și aici, pentru ca șansele de caștig sunt destul de mari. Statistica, regulament, numere extrase pentru Loto Italia. Statistica, regulament, numere extrase pentru Loto Italia Loto Italia este o loterie Keno 20/90, adica se extrag 20 de numere de la 1 la 90, iar caștigatorul este premiat proportional in funcție de cate numere a reușit sa nimereasca pe biletul sau. Pe fiecare bilet poți pune pana la 15 numere diferite, și poți juca fie 1/1, 2/2, 3/3, etc, ceea ce inseamna ca va trebui sa-ți iasa toate numerele de pe bilet… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

