Statistica pandemiei Ieri, in județul Bacau, la ora 9.00 erau internați la ATI 50 de pacienți ( 23 SJU Bacau, 13 Buhuși, 9 Onești, 5 Spital Moinești). In cursul saptamanii trecute au fost raportate 99 decese. Pe 31 octombrie s-au vaccinat, in județul Bacau, 1302 persoane, din care, cu prima doza, 923 și cu doza 3, 220 […] Articolul Statistica pandemiei apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, la ATI, ora 9.00, erau internați 47 pacienți (23 SJU Bacau, 12 Buhuși, 9 Onești, 3 Spital Moinești). DSP a anunțat 306 de cazuri noi de COVID iar in spitalele județului erau internați 403 bolnavi de COVID. La nivelul judetului Bacau, pana la data de 27.10.2021, au fost administrate 247767 de doze…

- Astazi, in judetul Bacau, la ATI, ora 9.00, erau internați 45 pacienți (21 SJU Bacau, 12 Buhuși, 9 Onești, 3 Spital Moinești – structura in urgente). In 22 octombrie 2021, s-au vaccinat 3.014 persoane din care, la prima doza sunt 2.206. Din total vaccinari, in centrul CAEX au fost 1.080 persoane vaccinate.…

- Conform unei informari a Instituției Prefectului județului Bacau, ieri au fost declarate moarte de COVID 9 persoane. Aceeași sursa comunica faptul ca, mieruci, 20 octombrie, la ora 9.00, in județ, pe secțiile ATI erau internați 44 pacienți (21 SJU Bacau, 12 Buhuși, 9 Onești, 2 Spital Moinești – structura…

- Prefectura Bacau a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județul Bacau au decedat 11 persoane din cauza COVID. Conform aceleeași surse, in județul Bacau, la ATI, azi la ora 9.00 erau internați 44 pacienți (20 SJU Bacau, 12 Buhuși, 9 Onești, 3 Spital Moinești – structura in urgențe). In ceea ce privește…

- La data de 15 octombrie a.c., pe DN 2-E 85, in localitatea Nicolae Balcescu, un conducaror auto de 52 de ani, din județul Neamt, in timp ce conducea un autoturism pe Dn 2-E85, nu ar fi pastrat o distanta suficienta fata de autoturismul condus de un tanar de 34 de ani, din județul Vrancea, intrand […]…

- Gradinița cu Program Prelungit nr. 10 Onești, structura a Școlii Gimnaziale nr. 1 Onești desfașoara cursurile in sistem on-line Marți, 5 octombrie 2021, s-a desfașurat ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Bacau, (C.J.S.U. Bacau), in sistem audio-conferinta, condusa…

- 19 licee si colegii din judetul Bacau au primit, in total, 70 de table interactive prin proiectul ROSE. Acestea au fost deja distribuite catre unitatile de invatamant beneficiare: 5 din municipiul Bacau, 5 din municipiul Onesti si cate una din Moinesti, Comanesti, Tg.Ocna, Buhusi, Sascut, Faget, Podu…

- In vremuri in care foarte mulți romani condamna faptul ca educația este lovita din temelii și este marginalizata, in orașul Buhuși se intampla lucruri de necrezut. Practic, cea mai important biblioteca a orașului a fost inchisa. Motivele pentru care s-a ajuns aici au fost explicate de primarul Vasile…