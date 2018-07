Stiri pe aceeasi tema

- Un aparat de tip MIG s-a prabușit, in urma cu doar cateva ore, la baza Borcea din județul Calarași, iar pilotul, in varsta de 36 de ani, care avea funcție de șef in cadrul Escadrilei 861 Aviatie Lupta, Baza 86 Aeriana Fetesti, a murit carbonizat.

- Un MiG-21 Lancer s-a prabusit sambata in timpul unui show aviatic la Baza Aeriana Borcea. UPDATE Pilotul a reusit sa se catapulteze, scrie Mediafax, citand reprezentanti ai ISU Calarasi. Procedurile de interventie sunt in desfasurare, a anuntat Mihai Fifor, ministrul Apararii,…

- Un avion de tip MIG 21 s-a prabușit la baza aeriana Borcea, din județul Calarași, acolo unde se desfașura un exercițiu, de Ziua Porților Deschise.La fața locului se aflau peste 3000 de oameni. Se pare ca pilotul a facut tot posibilul sa evite mulțimea de oameni și s-a prabușit pe un camp din…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a dat ordin celor de la ANAF sa publice lista neagra a datornicilor din Romania, iar inspectorii s-au executat, conform stiripesurse. Peste 11.000 de persoane fizice, cu datorii de peste 14 miliarde lei in total, la 31 martie, ar urma sa primeasca decizii de…

- [caption id="attachment_40998" align="alignleft" width="409"] Foto: Veronica Gorea[/caption] Evacuarea pesticidelor invechite de pe teritoriul raionului Ungheni este acum in plina desfașurare. Acțiunile de reambalare și evacuare a acestora, ramase inca din perioada sovietica și adunate din fostele colhozuri,…

- Veniturile totale ale gospodariilor din Romania au crescut anul trecut cu 15,2% fata de anul anterior, pana la 3.392 lei (743 euro) pe luna, in timp ce cheltuielile s-au majorat cu 13,9%, la 2.874 lei (629 euro), arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). In 2016, veniturile…

- Alex Nedelcu, elev in clasa a IX-a B la profilul Matematica-Informatica intensiv engleza, in cadrul Colegiului National „Barbu Stirbei“ din Calarasi, a obtinut cel mai bun scor din Romania la Concursul international online de limba engleza „Best in English“. Si nu e prima competitie la limba engleza…

- Romania a inregistrat, in ianuarie 2018, un excedent de 94,3 milioane euro in comertul international cu cauciuc prelucrat, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. In prima luna a anului, exporturile de cauciuc prelucrat ale Romaniei au totalizat 177,7 milioane…