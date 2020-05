Stiri pe aceeasi tema

- Cartofii, fructele proaspete, serviciile postale si tutunul s-au scumpit cel mai mult in luna martie a acestui an fata de luna precedenta, in timp ce ouale, combustibilii si serviciile de transport aerian s-au ieftinit, arata datele publicate vineri de Institutul Național de Statistica (INS). Cartofii…

- PIB-ul Romaniei a crescut cu 4,1% in 2019, fata de anul precedent Produsul intern brut (PIB) al Romaniei a crescut, in 2019, cu 4,1%, pana la valoarea de 1.059 miliarde de lei, comparativ cu anul anterior, potrivit datelor provizorii publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Ca serie…

- Cei mai multi bani se cheltuiesc pe mancare si impozite Veniturile totale medii lunare au fost in trimestrul IV 2019, in termeni nominali, de 4.999 lei pe gospodarie si 1.939 lei pe persoana, potrivit datelor publicate ieri de Institutul National de Statistica (INS) si preluate de Agerpres. Cheltuielile…

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul IV din 2019, in termeni nominali, 4.999 lei pe gospodarie si 1.939 lei pe persoana, iar cheltuielile totale ale populatiei au fost, in trimestrul IV 2019, in medie, de 4.300 lei lunar pe gospodarie (1.667 lei pe persoana) si au reprezentat…

- Cați bani caștiga lunar o familie din Romania și pe ce ii cheltuiește. Venitul individual, sub 400 de euro Veniturile totale medii lunare au fost in trimestrul IV 2019, in termeni nominali, de 4.999 lei pe gospodarie si 1.939 lei pe persoana, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de…

- Veniturile totale medii lunare au fost in trimestrul IV 2019, in termeni nominali, de 4.999 lei pe gospodarie si 1.939 lei pe persoana, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Cheltuielile totale ale populatiei s-au ridicat, in medie, la 4.300 lei lunar pe gospodarie…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna februarie 2020 au scazut cu 4,5% fata de cele din luna februarie 2019, pana la 724.400, cele ale turistilor straini reprezentand 16,7%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) remise miercuri AGERPRES. …

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul anului 2019 este de 5,157 milioane de persoane, in scadere cu 50.000 fata de anul precedent, iar pensia medie lunara s-a situat la 1.292 de lei, in crestere cu 10,2%, de la an la an, arata datele Institutului National de Statistica (INS),…