Statistică îngrijorătoare în Italia: 99% dintre persoanele concediate la finele lui 2020 sunt femei Femeile au reprezentat aproape toate pierderile de locuri de munca din Italia in decembrie, cand rata șomajului din țara a crescut la 9,0% de la o revizuire descendenta de 8,8% in noiembrie, a declarat luni biroul național de statistici ISTAT, citat de Reuters. ISTAT a declarat ca s-au pierdut aproximativ 101.000 de locuri de munca […] The post Statistica ingrijoratoare in Italia: 99% dintre persoanele concediate la finele lui 2020 sunt femei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

sursazilei.ro

