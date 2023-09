Stiri pe aceeasi tema

- Sute de apeluri la 112 care semnalau urgențe in principalele destinații de vacanța din țara au fost preluate, in aceasta vara, de operatorii STS ai Serviciului de urgența.Peste 700 de apeluri pentru turiștii aflați in pericol pe munte. De la inceputul lunii iunie și pana la finalul lunii august…

- Romania este pe primul loc in Europa la numarul de accidente rutiere. Potrivit Institutului Național de Statistica, pe drumurile patriei au loc, zilnic, peste 70 de accidente. Mai mult de 70 la suta dintre ele se intampla in timpul zilei, iar 87 la suta au loc pe carosabil uscat. In 2022 s-au produs,…

- Salariul minim din Romania va fi majorat din nou, de la 1 septembrie 2023 iar mai apoi, din ianuarie 2024, cu 25%. Din toamna, salariul minim brut pe economie va ajunge la 3300 de lei iar majorarea se aplica tuturor angajatilor din Romania. Astfel, venitul net, echivalent cu banii „in mana”, va fi de…

- Cristian Tudor Popescu a publicat pe pagina sa de socializare un comentariu care se refera la ceea ce numim „sclavi ai Europei” și la modul in care ne raportam la UE. Scriitorul nu este de acord cu teoria susținuta de unii romani, conform careia era mai bine inainte de 1989.

- Nicolae Ciuca a facut primele declarații dupa ședința liberalilor. Presedintele PNL a transmis ca unul dintre subiectele discutate a vizat activarea schemelor de ajutor de stat pentru producatorii romani.

- Eurostat: Cel mai scazut nivel din UE al preturilor in cazul cheltuielilor de consum. Nivelul preturilor in cazul cheltuielilor de consum finale ale gospodariilor in Uniunea Europeana a variat semnificativ anul trecut in statele membre UE, cel mai scazut nivel fiind in Romania (58% din media UE),…

- 15 minori din Centrul de detenție pentru minori și tineri au avut parte de o instruire privind deprinderile abilitaților de acordare a primul ajutor medical in situații de urgența, fiind indrumați de formatorii Societații de Cruce Roșie din Moldova.

- Conform datelor recent publicate de Institutul Național de Statistica (INS), valoarea totala a exporturilor de produse din tutun prelucrat, precum țigarete și consumabile pentru produse din tutun incalzit, a fost de 1,48 de miliarde de euro in 2022, reprezentand o creștere de 140 de milioane de euro…