In 2020 s-au nascut 163 de mii de copii, cu peste 40 de mii mai puțini fața de anul 2019, potrivit datelor publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistica. Potrivit aceleiași surse, din anul 1967 nu a mai fost inregistrat un numar atat de mic de nașteri. Cifrele arata ca scaderea natalitații nu a fost […]