Statistică incredibilă, o singură persoană a murit la Oslo în accidente rutiere, anul trecut In iunie, un barbat a murit dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un gard pe strada Skillebekk din Oslo. Acesta a fost singurul accident mortal inregistrat in traficul din Oslo in 2019. Printre masurile luate de autoritati se numara limite mai mici de viteza pe strazile din centrul orasului, precum si incurajarea mersului pe bicicleta. Toate aceste masuri au dus la o scadere accentuata a numarului de victime in trafic in Oslo in ultimii ani. Numarul masinilor care circula prin centrul orașului Oslo s-a redus considerabil, oamenii preferand sa se deplaseze prin oras cu bicicletele.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

