Cincisprezece copii cu varste sub 9 ani au murit rapusi de COVID-19 de la inceputul pandemiei, releva date transmise de Grupul de Comunicare Strategica. Statistica GCS indica un numar de 15 decese inregistrate la categoria de varsta 0 – 9 ani si alte 18 la categoria 10 – 19 ani. Alte 122 de decese au fost inregistrate de la inceputul pandemiei la persoane cu varste cuprinse intre 20 si 29 de ani. Conform celor mai recente date, pana in prezent, 46.430 persoane diagnosticate cu infectie cu SARS – CoV – 2 au decedat. The post Statistica GCS: 15 copii cu varste cuprinse intre 0 si 9 ani au murit…