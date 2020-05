Statistica: Evolutia salariului minim pe economie. Cum se descurcau romanii in anul 2000, cand salariul era… 45 de lei Salariul de baza minim brut a urcat in ultimii 20 de ani in functie de evolutia economiei. In prezent, salariul minim brut pe tara, conform HG 935 2019 este de 2.230. cei care sunt incadrati pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, salariul este de 2.350 lei, iar cei din constructii au un salariu minim de 3.000 de lei.In anul 2000, in ianuarie, salariul minim era de doar 45 de lei, conform HG 296 1999. In februarie, a avut loc o crestere salariala, salariul de baza fiind d ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au mai pierdut cativa bani la salariu in luna februarie, prin raport cu ianuarie 2010. Potrivit datelor oferite de Institutul National de Statistica (INS), castigul salarial mediu net a fost de 1.411 lei in februarie, in scadere cu 1,1% fata...

- Numarul persoanelor din Bulgaria confirmate cu COVID-19 a ajuns vineri la 457, in crestere cu 35 fata de ziua anterioara, a anuntat celula guvernamentala de criza de la Sofia, informeaza novinite.com, transmite Agerpres.In spitalele bulgare sunt internati 189 pacienti cu COVID-19, dintre care…

- League of Legends este printre cele mai populare jocuri de tip MOBA, cu acesari de peste 27 de milioane de jucatori pe zi. In Romania, jocul nu a avut nevoie de foarte multa promovare pentru a ajunge unul dintre cele mai populare, atat jucate cat și urmarite pe platformele de gaming, Twitch sau Youtube.…

- Valoarea salariului minim brut ar putea sa creasca, in urmatoarea perioada, cu peste o mie de lei, in cazul in care va fi corelata cu cea a salariului mediu brut, potrivit unei propuneri aflata in dezbatere in Senat.

- Romania, avertizata de CE in Raportul de țara Foto: Arhiva. România a facut progrese limitate în urma recomandarilor specifice de tara din 2019 si se confrunta în continuare cu riscul deteriorarii deficitului de cont curent - afirma Comisia Europeana în Raportul de tara…

- PSD propune ca salariul minim brut pe ecoonimie sa creasca la nivelul a 60% din salariul mediu brut. Initiativa ii apartine deputatului Mihai Weber si este semnata de mai multi social-democrati, printre care si fostul ministru al Muncii Marius Budai. Printre obiectivele proiectului se numara reducerea…

- ​​Firmele de construcții din România duc lipsa de forța de munca, nu doar calificata, dar și necalificata, iar lucratorii din Asia sunt o soluție doar pentru companiile mari - se plâng diriginții de șantier care s-au reunit în Colegiul Tehnic al Diriginților de Șantier, potrivit unui…

- Cancerul este a doua cauza principala de deces la nivel global. Diagnosticarea lui in timp util duce la scaderea ratelor de mortalitate, potrivit statisticilor Centrului National de Statistica pentru Sanatate din SUA.