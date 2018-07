Stiri pe aceeasi tema

- ​In anul 2017 a crescut atat numarul persoanelor ale caror locuințe erau conectate la sistemele de canalizare, cat și cel al persoanelor conectate la sistemele de canalizare prevazute cu statii de epurare, arata datele comunicate miercuri de Institutul Național de Statistica. Totuși, doar 50,8% dintre…

- Comisia Europeana (CE) a adresat miercuri, in recomandarile specifice de tara, un avertisment Romaniei privind riscul foarte ridicat de saracie sau de excluziune sociala, potrivit Agerpres.Indicatorul social de referinta, folosit pentru calcularea celor mai importante beneficii sociale,…

- Comisia Europeana a adresat, miercuri, un avertisment Romaniei privind riscul foarte ridicat de saracie sau de excluziune sociala. "Familiile cu copii, persoanele cu dizabilitati, romii si populatia rurala sunt in mod special afectati. Inegalitatile ridicate privind veniturile persista, pe fondul impactului…

- Vicepremierul Viorel Stefan a anuntat marti ca, fata de anul 2016, peste 695.000 de romani au iesit din zona de saracie, numarul somerilor a scazut cu 92.000 multumita cresterilor salariale, iar mediul de afaceri este increzator in Guvern si vor urma investitii anul acesta. "Fata de anul 2016…

- Vicepremierul Viorel Stefan a anuntat marti ca, fata de anul 2016, peste 695.000 de romani au iesit din zona de saracie. Cu toate acestea 6.999.000 traiesc in saracie și risc de excluziune sociala. CONSULTAȚI AICI DATELE PRIVIND STAREA ECONOMIEI, PREZENTATE DE GUVERN Citește și: Liviu…

- Senatorul PSD Bacau, Miron-Alexandru Smarandache, se pronunta pentru revitalizarea productiei de energie nucleara a Romaniei, inaintand in acest sens o interpelare parlamentara ministrului Energiei, Anton Anton. „Informatiile date publicitatii zilele trecute de catre Oficiul European de Statistica –…

- Emisiile de dioxid de carbon rezultate din arderea combustibililor fosili au crescut anul trecut cu 1,8% in Uniunea Europeana, comparativ cu 2016, arata datele preliminare publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In 2017, emisiile de CO2 au crescut in majoritatea…

- Potrivit datelor Biroului European de Statistica (Eurostat) aferente anului 2017, in timp ce in state precum Suedia, Finlanda, Olanda sau Luxemburg gradul de deprivare materiala severa era sub 3%, acest indicator era de 30% in Bulgaria, 21,1% in Grecia, 19,4% in Romania si in Ungaria de 14,5%, potrivit…