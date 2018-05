Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul izbucnit luni la Scoala nr. 124, sesizat in jurul orei 3 dimineata, a fost lichidat in totalitate de catre echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov dupa 7 ore. La fata locului au ramas pentru supraveghere doua autospeciale de stingere a incendiilor.Luni, in ...

- Echipajele SMURD Bucuresti si Ilfov au intervenit in aproape 600.000 de situatii in cei 10 ani de la infiintare, potrivit datelor prezentate, luni, de seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov, Orlando Catalin Schiopu in cadrul unei ceremonii aniversare. "In cei…

- Un incendiu a izbucnit, luni, la un autoturism pe strada Padurea Craiului din Sectorul 3 al Capitalei si s-a extins la inca o masina. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, fara a fi inregistrate victime.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov,…

- Doar 67 din cele 108 sisteme de alarmare automate, centralizate la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov, au functionat miercuri pe timpul exercitiului de verificare a sistemelor de prevenire a populatiei, potrivit reprezentantilor institutiei.

- Masuri speciale de siguranta pentru perioada sarbatorilor de Pasti Pentru zilele de Paste, peste 8.000 de politisti, aproximativ 4.000 de politisti de frontiera si 4.600 de pompieri vor avea grija ca toata lumea sa fie în siguranta. Si politistii rutieri lucreaza zilele acestea - ei…

- Unitatile de invatamant din Dolj si Teleorman vor fi inchise vineri, din cauza vremii, cele doua judete aflandu-se sub avertizari de ninsoare, vant puternic si viscol incepand de joi dupa-amiaza. Pana la aceasta ora, au luat decizia de suspendare a cursurilor, vineri, din cauza avertizarilor de vreme…

- Masurile luate de ISU in București și Ilfov, pentru codul portocaliu. Miercuri, 23 martie, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența București-Ilfov (ISU-BIF), a avut loc intrunirea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența și a Comitetului Județean pentru Situații de…

- Pe holurile Parlamentului, in zona care apartine Senatului, la Sala Drepturilor Omului s-a simtit, marti, miros de fum. Potrivit unor surse oficiale, nu este vorba despre un incediu, ci despre niste materiale care s-au incins dupa ce au fost taiate cu flexul, fiind vorba de lucrari de…