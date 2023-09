Stiri pe aceeasi tema

- Romanii intampina dificultați cu plata utilitaților, iar proprietarii de locuințe au probleme cu deteriorarea gospodariilor, scrie Ziare.com, care citeaza ancheta „Condițiile de viața ale populației din Romania in anul 2022”, realizata de catre Institutul Național de Statistica (INS).Un procent de 18,5%…

- Pe masura ce ne apropiem de sezonul rece, ne intrebam cat de mult vom plati la intretinere. Vestile nu sunt deloc bune in acest sens. De ce? Pentru ca Guvernul vizeaza reducerea cheltuielilor cu subventionarea energiei termice in sistem centralizat. Se va subventiona maximum 70% din gigacalorie Dupa…

- "Mi-am inșelat soțul cu cel mai bun prieten al lui. Sunt o ființa umana groaznica și cum fac fața asta?" a fost intrebarea femeii, postata pe Quora, o populara platforma de opinii și comentarii pe diverse teme.Raspunsurile nu au intarziat sa apara:"Da, ești. Nu ai onoare sau integritate și ai aratat…

- REȘIȚA – Oamenii primariei inca lucreaza la indepartarea efectelor vijeliei de vineri seara. Daniel Calin, șeful Direcției de Intreținere, aproximeaza ca furtuna a doborat in jur de 300 de copaci, insa, prin cartiere, cele patru echipe de teren inca gasesc copaci afectați de furtuna! „Cele mai serioase…

- Consultari la Guvern cu primarii. Premierul Marcel Ciolacu va avea discuții, la ora 11.00, cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania. Potrivit unor surse, discuțiile se vor baza insa și pe costurile pentru incalzirea orașelor in aceasta iarna , in contextul in care in ultimii ani edilii…

- Noi taxe și impozite pentru romani vor fi discutate in ședința de urgența la Guvern. Premierul Marcel Ciolacu se intalnește, luni, cu reprezentanții industriei tutunului.Guvernul vrea o majorare pana la media europeana a accizelor pentru țigari și alcool. In plus, se propune și majorarea taxelor in…

- TVA-ul pentru alimente sau hoteluri ramane neschimbat, potrivit unor surse. Aceleași surse susțin ca guvernanții nu au luat, inca, decizia ca de la 1 septembrie toți angajații sa achite contribuții la sanatate. Masura era dedicata angajaților din construcții și agricultura care sunt exceptați de la…

- TVA-ul pentru alimente sau hoteluri ramane neschimbat, potrivit unor surse. Aceleași surse susțin ca guvernanții nu au luat, inca, decizia ca de la 1 septembrie toți angajații sa achite contribuții la sanatate. Masura era dedicata angajaților din construcții și agricultura care sunt exceptați de la…