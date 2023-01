Stiri pe aceeasi tema

- Inflația a mai scazut in Turcia dar se menține la cote uriașe. S-a redus astfel la 64,27% in decembrie 2022, de la 85,5% in octombrie, cel mai mare nivel din ultimul sfert de secol, arata datele Institutului turc de Statistica, citat de dpa.

- Prețul alimentelor crește din nou, odata cu inflația: La ce procent s-a ajuns, fața de anul trecut Prețul alimentelor crește din nou, odata cu inflația: La ce procent s-a ajuns, fața de anul trecut Institutul Național de Statistica a publicat noile evoluții economice, iar rata inflației a ajuns la 15,9%.…

- Inflația in Republica Moldova a coborat in luna noiembrie la 31,41%, anunța Biroul Național de Statistica. Potrivit unui comunicat al instituției, comparativ cu acum o luna, inflația a scazut cu 3,2%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cheltuielile curente interne pentru protectia mediului au reprezentat anul trecut 0,9% din PIB, iar investitiile 0,3% din PIB, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES . La nivel national, investitiile pentru protectia mediului au reprezentat aproximativ…

- In luna octombrie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 2,2% fata de luna septembrie 2022. Fața de octombrie 2021, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 41,1%, a anunțat vineri Institutul Național…

- Inflatia are un impact negativ asupra tuturor gospodariilor, dar acest impact difera semnificativ pentru gospodariile cu venituri mici comparativ cu gospodariile cu venituri mari. Acest impact este diferit pentru aceste doua categorii mai ales din cauza structurii cheltuielilor si a capacitatii acestora…

- Romania continua sa coboare pe scara inovatiei, dupa cum arata cel mai recent Index Global al Inovarii – GII 2022, aflandu-se spre finalul clasamentului in Europa, se arata intro analiza a unei platforme de investitii, remisa, ieri, AGERPRES. Conform sursei citate, chiar si Bulgaria este cu 14 locuri…

- „Dupa mica scadere de luna trecuta, inflația a revenit la niveluri maxime. Creșterea a fost determinata de scumpirile din sectorul alimentar, care a cunoscut cea mai mare creștere anuala din ultimii 40 de ani”, a declarat Darren Morgan, directorul de statistici economice din cadrul Oficiului britanic…