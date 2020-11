Statistica. 20 de morti in plus, la Lugoj, fata de aceeasi perioada a anului trecut 562 de persoane au decedat la Lugoj, de la inceputul anului si pana pe 15 noiembrie. Datele au fost facute publice de catre compartimentul de stare civila, la solicitarea Lugoj Info.ro. Fata de aceeasi perioada a anului se inregistreaza o crestere cu 20 de decese. Asadar, daca in perioada 1 ianuarie - 15 noiembrie 2019 numarul deceselor a fost de 542, in acest an in perioada 1 ianuarie- 15 noiembrie 2020 au fost inregistrate 562 de decese, inscrise in registrul de stare civila. Daca in primele 11 luni ale anului, numarul deceselor a fost in crestere fata de aceeasi perioada a anului trecut, numarul… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eurostat: Spania și Romania au inregistrat cel mai sever declin economic in trimestrul trei, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. PIB-ul Romaniei a scazut cu 6% Produsul Intern Brut in zona euro a inregistrat un declin de 4,4% si de 4,3% in UE, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu perioada…

- Colliers: Retailerii care vand si online estimeaza afaceri in crestere chiar si cu peste 50%, in acest an Toti jucatorii din retail, care au si vanzari online, se asteapta ca acest segment sa genereze un procent mai mare din cifra de afaceri in 2020, comparativ cu anul anterior. Potrivit unui sondaj…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a crescut, in primele opt luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu 642 de milioane de euro, pana la valoarea de 11,516 miliarde de euro, arata datele Institutul National de Statistica (INS), publicate luni. Conform statisticii…

- Pandemia de coronavirus a generat haos in indutrie, acolo unde producția a scazut drastic fața de aceeași perioada masurata din anul 2019. Datele INS se refera la primele șapte luni ale anului precedent și la primele șapte luni ale acestui an.Productia industriala a scazut cu 14,9% ca serie…

- INS: Spor negativ accentuat al populatiei Romaniei in iulie, de peste doua ori mai mare fața de anul trecut. ”Efectele crizei sanitare sunt vizibile” Sporul natural negativ al populatiei Romaniei s-a accentuat, in luna iulie a acestui an, fiind de 2,2 ori mai mare decat cel inregistrat in…

- INS: Spor negativ accentuat al populatiei Romaniei in luna iulie, de peste doua ori mai mare fața de anul trecut. ”Efectele crizei sanitare sunt vizibile” Sporul natural negativ al populatiei Romaniei s-a accentuat, in luna iulie a acestui an, fiind de 2,2 ori mai mare decat cel inregistrat…

- Datele statistice publicate recent arata o reluare a consumului, la nivel național, in luna iulie a acestui an. Potrivit comunicatului transmis de Institutul Național de Statistica (INS), cea mai mare creștere a consumului s-a inregistrat la carburanți, precum și la marfuri alimentare și nealimentare.…