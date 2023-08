Stiri pe aceeasi tema

- De luni, toate stațiile GPL din țara vor fi verificate, potrivit premierului Marcel Ciolacu. Acesta a mai spus ca nu a vorbit cu primarul din Caracal despre activitatea fiului sau, cel care deținea depozitul din Crevedia.

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a anunțat ca de luni incep controalele la toate stațiile GPL din Romania, fiind decisa inchiderea pe loc a acestora, in caz de nereguli. Potrivit șefului Guvernului, 11 ar fi cu probleme doar in Sectorul 5.

- Mai mulți oameni de cultura și reprezentanți ai unor teatre, muzee din Romania au transmis un apel catre Guvern in care avertizeaza ca, prin masurile de austeritate, pentru reducerea deficitului bugetar, aproape jumatate din instituțiile de cultura vor disparea, pentru ca au mai puțin de 50 de angajați. Aceștia…

- "Astazi a plecat dintre noi Ion Ghița, unul dintre cei mai buni comentatori sportivi pe care i-a avut Romania. Condoleanțe familiei! Dumnezeu sa-l odihneasca!", a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.Ion Ghița, unul dintre componenții ”generației de aur” a crainicilor sportivi, a murit in urma cu puțin…

- Crește valoarea tichetelor de masa in Romania. De asemenea, persoanele care sufera de diagnostice grave vor primi mai mult sprijin din partea Executivului, a garantat Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu a vorbit joi, 27 iulie, despre noile masuri ale Guvernului, pe tema programelor din Sanatate, privind…

- Aceasta ultima saptamana, extrem de incarcata negativ, a adus in prim-plan un aspect grav al politicii și societații romanești: DICTATURA, acuza senatoarea Diana Șoșoaca. CITESTE SI Participarea Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, la reuniunea Consiliului European 14:03 27 BREAKING NEWS Anunțul…

- Mare atenție, șoferi! De astazi, 22 iunie 2023, incepe ridicarea mașinilor in Capitala. Anunțul a fost facut chiar de primarul Sectorului 2. CITESTE SI BREAKING NEWS Cum au ajuns marile hypermarketuri sa stranga Guvernul cu ușa: Ciolacu taie in carne vie (Surse) 12:40 341 Doliu in lumea automobilismului:…

- Anunțul incredibil care le-a pus gand rau romanilor. Parlamentarii s-au gandit sa interzica fumatul in mașina și in stațiile de autobuz. Cu siguranța aceasta lege nu le va surade romanilor noștri. Fumatul, interzis in mașina personala In prezent, in Romania, procentajul fumatorilor adulți a crescut…