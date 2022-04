Stațiile electrice private, proiectul himera al Primariei Craiova. Proiectul municipalitații de a pune la dispoziția șoferilor care dețin vehicule electrice stații de reincarcare pare o utopie, in forma in care se dorește implementarea lui. Este vorba de cele noua stații de incarcare a autovehiculelor electrice solicitate de consilierii municipali USR, ramase in același stadiu de aproape un an. Adica, in faza de cautare a unor posibili investitori. Astfel de stații exista in multe țari europene, inclusiv in Romania, dar soluția aleasa de autoritațile locale din Banie se dovedește o himera administrativa.…