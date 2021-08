Stiri pe aceeasi tema

- Colterm va intrerupe furnizarea apei calde, luni și marți, pe mai multe strazi din Timișoara. Masura este necesara pentru ca angajații companiei sa poata face lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele…

- Restricțiile de circulație instituite pe DN 68A intre Margina și Holdea in urma cu doua luni vor fi ridicate mai devreme cu o zi. DRDP Timișoara informeaza ca, incepand de azi, ora 16, se elimina restricțiile. Masura de redeschidere a traficului pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai…

- Conducerea Trans Bus anunța redeschiderea cursei de pe traseul 17, linia estivala catre Sarata Monteoru. Traseul va fi operațional din data de 5 iulie. Masura a fost luata ca urmare a solicitarilor venite din partea calatorilor, care doresc sa se recreeze in stațiunea Sarata Monteoru. Reamintim ca traseul…

- Primaria inchide circulația pe strada Budai Deleanu pentru a putea fi executate lucrari de asfaltare. Traficul va fi restricționat pe tronsonul cuprins intre str. Transilvania și sensul giratoriu de la bd. Iuliu Maniu. Masura se va institui incepand de joi seara de la ora 21,00 și pana vineri dimineața…

- Bender și Tiraspol, deși se afla la o anumita distanța unul de celalalt, sint unite nu numai politic, ci și, mai presus de toate, economic. Legatura o simbolizeaza linia de troleibuz care leaga aceste doua orașe - singura linie de troleibuz din Moldova care leaga doua localitați și, cu atit mai mult…

- C.N.C.F. “C.F.R.” S.A. – SUCURSALA REGIONALA C.F. TIMIȘOARA a scos la licitație un contract de aproape doua milioane de lei pentru lucrari de reparație pentru ridicare restricții de viteza pe linii curente si directe-Linia 116 fir 1+2 Baru Mare – Crivadia km 51+050-55+000.…

- Rutele de troleibuz nr. 4 și nr.22 circula pe un traseu modificat, incepind de astazi. Itinerarul a fost modificat, in legatura cu reparația parții carosabile de pe Bd. Dacia (stația terminus), ceea ce a afectat transportul in regiune. Astfel ruta de troleibuz nr. 4 și nr.22, incepind cu ora 11:30 circula…

- Pana pe 1 iunie si centrele de vaccinare organizate in spitalele militare din Bucuresti, Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara vor functiona din nou in regim de permanenta. Masura a fost luata pentru a se asigura, in principal, administrarea dozelor de rapel persoanelor vaccinate in maratonul…