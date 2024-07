Stiri pe aceeasi tema

- Autobuzele celor 14 linii care intorceau la terminalul "Piata Presei Libere" vor intoarce, de sambata, in Parcarea Casei Presei, deoarece traseul lor ar fi afectat de inceperea lucrarilor de construire a statiei de metrou de pe viitoarea magistrala M6 (Bucuresti - Aeroport Henri Coanda), informeaza…

- Festivalul Saga, organizat in acest weekend la Romaero Baneasa, va modifica traseele liniilor 301 si 605, a anuntat, joi, intr-un comunicat de presa, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI).

- Traseul liniei de autobuz 117 va fi modificat, pe sensul spre "Piata Sfanta Vineri", in perioada 14 - 17 iunie, ca urmare a evenimentului "Strazi Deschise - Bucuresti, Promenada Urbana", a transmis, joi, intr-un comunicat de presa, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti…

- Liniile de autobuz 100, 203 si 205 vor functiona pe trasee modificate in ziua de sambata, 8 iunie 2024, in intervalul orar 9:30-10:30, pentru a permite desfasurarea evenimentului sportiv caritabil "Race for The Cure Romania 2024", informeaza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus prelungirea programului de circulație pentru șapte linii de transport in comun, cu scopul de a asigura preluarea spectatorilor de la meciul de fotbal Romania

- Orarul de circulatie va fi prelungit pentru sapte linii de transport in comun in contextul desfasurarii marti a meciului de fotbal Romania – Bulgaria, a informat, luni, Primaria Capitalei. Este vorba despre liniile de tramvai 41 si 47 si liniile de autobuz 122, 138, 232, 385 si 484. „Asociatia de Dezvoltare…

- Linia de troleibuz 70 va fi prelungita pana la Facultatea de Medicina, iar linia 66 va intoarce la terminalul "Vasile Parvan" incepand din 22 mai, informeaza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI).

- Autobuzele liniei 311 vor circula pe un traseu modificat in fiecare weekend, pana la data de 13 octombrie 2024, ca urmare a restrictionarii traficului rutier pe Calea Victoriei, tronsonul cuprins intre Piata Victoriei si Splaiul Independentei, pentru desfasurarea evenimentului „Strazi Deschise – Bucuresti,…