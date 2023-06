Stație nouă de sterilizare la Spitalul din Rovinari Spitalul Orașenesc „Sfantul Ștefan” din Rovinari va beneficia de o noua stație de sterilizare. In acest sens au fost alocate fonduri pentru furnizarea, instalarea și punerea in funcțiune a unei stații de sterilizare de 490 de litri. „Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea, montarea și punerea in functiune a unei stații de sterilizare cu o capacitate de minimum 490 litri, in cadrul Spitalului Orasenesc „Sfantul Stefan” din Rovinari. Valoarea estimata a contractului este de 294.117 Lei fara TVA.”, conform Spitalului Orașenesc din Rovinari. Stația noua de sterilizare va asigura curațirea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

