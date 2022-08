Stație de monitorizare a calității aerului, la Onești O stație moderna de monitorizare a calitații aerului a fost pusa in funcțiune la Onești. Deputatul Mircea Fechet spune ca este nevoie de astfel de echipamente moderne in toate marile aglomerari urbane, pentru a monitoriza in mod real calitatea aerului și a facilita intervenții in cazul apariției unor episoade de poluare. Imbunatațirea calitații aerului este […] Articolul Stație de monitorizare a calitații aerului, la Onești apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

