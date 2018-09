Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut 17 ani de la evenimentele care au marcat in primul rand Statele Unite, dar si restul lumii: atentatele de la World Trade Center. Atunci turnurile gemene din New York au fost puse la pamant dupa ce au fost lovite de doua avioane ale gruparii al-Qaeda. Aproape 3.000 de oameni au murit atunci,…

- Statia de metrou Cortlandt din New York, inchisa in urma atentatelor din 11 septembrie, si-a reluat activitatea dupa 17 ani.In aceasta perioada au avut loc ample lucrari de reconstructie. Primul tren care a oprit pe peron a fost intampinat cu aplauze si urale.

- Printr-un apel la 112, puțin dupa ora 18, s-a informat ca intr-o garnitura de metrou, un cetațean a acționat cu un spray lacrimogen. Calatorii au fost debarcați din stația Piața Unirii 2, iar trenul a fost retras....

- Din cauza lucrarilor de reamenajare a tramei stradale pe Avram Iancu, stația de autobuz de pe partea opusa Liceului Forestier va fi suspendata temporar. pe perioada lucrarilor. Cele mai apropiate stații sunt: stația de autobuz de la Gara și stația de autobuz de pe Bld. Traian. Sunt afectate astfel liniile:…

- Un barbat de 26 de ani a fost identificat in mod oficial ca fiind una dintre victimele atentatelor de la 11 septembrie 2001 din New York cu ajutorul unei analize ADN, la 17 ani de la moartea sa, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Institutul de Medicina Legala din New York (OCME) continua sa analizeze…

- Statia I.T.P. (Inspectie Tehnica Periodica) autorizata de catre RAR, care efectueaza inspectii tehnice periodice ale autovehiculelor proprii, cat si a celor aflate in proprietatea altor persoane fizice sau juridice, pentru urmatoarele tipuri: autovehicule aflate in clasa 2 – pana…

- Metroul oprit in București pe A3 dupa ce un om a murit in stația Teclu Stație de metrou din București. Foto: Ionuț Iamandi. ARHIVA O persoana a murit în aceasta seara în capitala dupa ce a fost lovita de Metrou în stația Nicolae Teclu de pe Magistrala A3. Potrivit…

- Este panicE la metrou, in Bucurexti. Este fum la nivelul peronului in statia de metrou Eroii Revolutiei. }n acest moment se realizeazE o verificare a spatiilor pentru a se identificE sursa fumului.