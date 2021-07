Stiri pe aceeasi tema

- Modulul spatial rusesc Nauka a fost cuplat cu sucees la Statia Spatiala Internationala (ISS), unde va fi folosit ca laborator stiintific. Modulul are 20 de tone greutate și 13 metri lungime, devenind unul dintre cele mai mari elemente ale stației. Modulul a fost cuplat la ora României 16.29. ”Nu…

- Rusia a lansat miercuri modulul de cercetare Nauka spre Statia Spatiala Internationala (ISS) cu o racheta Proton-M, cu peste 10 ani mai tarziu decat ar fi trebui lansata, transmite DPA. Lansarea, transmisa live de Agentia spatiala rusa, Roskosmos, a avut loc pe cosmodromul Baikonur din…

- Rusia și-a exprimat indignarea dupa testarea portavionului american USS Gerald Ford in largul coastei Florida. Moscova a reacționat astfel la testul de șoc al portavionului acuzand SUA ca nu respecta doctrina privind protecția climei. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova,…

- Moscova vrea ca SUA sa ridice sanctiunile impotriva companiilor rusesti in schimbul continuarii participarii sale la Statia Spatiala Internationala (ISS) si dupa 2025. "Fie cooperam, si atunci sanctiunile trebuie retrase imediat, fie Rusia se va baza pe propria statie spatiala", a declarat…

- Italianca Samantha Cristoforetti va deveni prima astronauta europeana care va prelua comanda Statiei Spatiale Internationale (ISS), in cadrul unei misiuni programate in anul 2022, a anuntat Agentia Spatiala Europeana (ESA) prin intermediul unui comunicat publicat vineri, informeaza AFP. In varsta de…

- Ghețarul are peste 4.000 de kilometri patrați și a fost denumit A76.Cel mai nou iceberg a fost reperat in imaginile din satelit ale specialiștilor de la Agenția Spațiala Europeana. Aceștia spun ca desprinderea blocurilor de gheața este un fenomen natural, insa este analizat și impactul pe care il au…

- O noua misiune de testare - fara echipaj uman - a capsulei spatiale dezvoltate de compania Boeing, Starliner, care va fi utilizata ca un taxi conceput pentru a transporta astronauti la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS), a fost fixata pentru sfarsitul lunii iulie, dupa ce a fost amanata de…

- Patru astronauți au revenit pe Pamant dupa o misiune pe la Stația Spațiala Internaționala, in prima aterizare pe timp de noapte a NASA dupa 53 de ani, relateaza BBC. Astronauții au zburat cu capsula Crew Dragon a SpaceX și au aterizat in Panama City, Florida.