Stiri pe aceeasi tema

- Numarul victimelor continua sa creasca. Printre aceștia se numara pompieri și jurnaliști sosiți la fața locului. Patru dintre victime sunt intubate pana la acest moment. Potrivit Antena 3 CNN, stația de alimentare de la Crevedia ar fi avut activitatea suspendata, ea funcționand ca parcare pentru cisternele…

- Dupa explozie de la stația GPL din Crevedia, noi informații aduc la lumina o realitate șocanta: stația funcționa ilegal, in ciuda faptului ca activitatea sa fusese suspendata de catre ISU. Aceasta a fost scena unor evenimente cu consecințe dezastruoase, cu doua persoane confirmate decedate și o cifra…

- Primarul din Crevedia, Petre Florin, afirma ca locul unde a avut loc explozia urmata de incendiu era mai degraba un depozit de GPL, dupa ce activitatea de vanzare de carburanti catre cetateni a fost suspendata de ISU. ”Nu mai aveau voie sa vanda la butelii la cetateni, dar cisternele incarcau acolo”,…

- Primarul din Crevedia a declarat, intr-o intervenție in direct la postul de televiziune Digi24, ca explozia din localitatea dambovițeana a avut loc la un depozit care a avut activitatea de vanzare suspendata de ISU. ”Cand am venit eu la primarie, aceasta locatie avea suspendata activitatea de cei de…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, se arata „foarte optimist” ca intr-un interval de doi ani va avea loc demolarea Cathedral Plaza. Nicușor Dan a explicat ca exista patru litigii semnificative legate de situația Cathedral Plaza, dintre care doua au fost finalizate, iar celelalte doua sunt in…

- Polițiștii Serviciului pentru Imigrari Dambovița au depistat, in urma unor verificari, desfașurate in prima parte a lunii august, mai mulți cetațeni straini care munceau ilegal la o societate comerciala din comuna Crevedia. Pe numele a patru dintre aceștia au fost emise decizii de returnare in țara…

- Polițiștii Serviciului pentru Imigrari Dambovița au depistat, in urma unor verificari, desfașurate in prima parte a lunii august, mai mulți cetațeni straini care munceau ilegal la o societate comerciala din comuna Crevedia. Pe numele a patru dintre aceștia au fost emise decizii de returnare in țara…

- Ancheta a polițiștilor de frontiera din Cruceni in cazul trei cetațeni din Bangladesh. Strainii sunt cercetați penal dupa ce au incercat sa treaca ilegal granița din Romania in Serbia. Ei aveau vize pentru angajare și erau legal intrați pe teritoriul țarii noastre.