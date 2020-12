Stiri pe aceeasi tema

- Statia Electrica de Transformare Arefu, din judetul Arges, care asigura evacuarea in sistem a energiei produse de centrala de la Vidraru, va fi modernizata si retehnologizata cu 76 de milioane de lei, potrivit Agerpres. ”Guvernul Romaniei continua investitiile in dezvoltarea Sistemului Energetic…

- “Orice problema ar putea aparea pentru sistemul energetic national, in aceasta perioada de pandemie, va avea efecte mult mai drastice. De aceea, va asigur ca totul este bine pregatit, astfel incat sa facem cu brio fata oricarei situatii. Asigur publicul si mediul industrial ca Romania dispune de resurse…

- Lucrarile de constructie a Liniei Electrice Aeriene 400 kV Cernavoda-Stalpu, o investitie de 75 milioane euro, vor fi gata in mai 2022, a anuntat vineri transportatorul national de energie, Transelectrica, anunța news.ro.”Proiectele strategice in domeniul transportului de energie electrica…

- Proiectele strategice in domeniul transportului de energie electrica din Romania, inclusiv pentru integrarea energiei verzi in sistemul national, reprezinta o prioritate pentru Guvern si se dezvolta in ritm accelerat cu ajutorul fondurilor europene accesate de catre Transelectrica, a afirmat, vineri,…

