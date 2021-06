Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna de azi-noapte abatuta asupra vestului județului Timiș a cauzat multe probleme la Stația de tratare a apei din Sannicolau Mare. Vijelia a avariat grav acoperișul și a pus la pamant patru stalpi de tensiune. Evenimentele s-au petrecut in jurul orei 22, cand sub presiunea apei și a vantului puternic,…

- Furtuna din noaptea de vineri spre sambata a facut ravagii in Timiș, dar și in Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. Zeci de localitați au ramas in bezna dupa ce vantul puternic a afectat și rețeaua de alimentare cu energie electrica. E-Distribuție Banat intervine pentru restabilirea in cel mai scurt timp…

- O furtuna puternica a produs pagube in mai multe zone din judetul Arad, vineri seara, inclusiv in municipiul Arad, unde au fost luate de vijelie mai multe acoperisuri, transmite Agerpres. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad a transmis alerte pe telefoane cu privire la iminenta producerii…

- Dosar penal și ancheta la Inspectoratul Școlar in urma altercației dintre elevele de la Școala Gimnaziala nr. 2 din Sannicolau Mare. Este al treilea incident de agresiune in școli din ultimele doua saptamani, in Timiș. Inspectorii școlari spun ca elevii au revenit la școala și „iși consuma energia in…

- O furtuna puternica insoțita de grindina a facut prapad in mai multe localitați din Bihor. Zeci de case au ramas fara acoperișuri, strazile au fost inundate, iar mai mulți copaci au fost puși la pamant. O furtuna de aproape 20 de minute a lasat peste 30 de case fara acoperișuri. Localnicii spun ca…

- O furtuna geomagnetica (cunoscuta și sub numele de furtuna solara) cu o viteza de peste 1,3 milioane de kilometri pe ora este așteptata sa ajunga pe Pamant maine, provocand probleme prin satelit, potrivit cercetatorilor. Impact major al furtunii solare pe glob Furtuna solara va ajunge in Romania in…

- Pompierii de pe zona Radauți au fost alertați sambata noapte, in jur de ora 23.30, de izbucnirea unui incendiu la o gospodarie din satul Costișa, comuna Fratauții Noi. La sosirea echipajelor, ardeau generalizat o parte din anexele gospodarești dar și acoperișul locuinței, cu pericol de propagare la…

- Noapte alba pe strada Testemițanu din Capitala. O femeie a urcat pe acoperișul unui bloc cu noua etaje și amenința ca se arunca in gol.Aceasta a pus pe jar locatarii blocului, dar și polițiștii, pompierii și medicii de pe ambulanța, care au fost solicitați la fața locului.