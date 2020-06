Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Vrancea și CUP SA Focșani anunța ca au fost inaugurate lucrarile la contractul „Retele apa și canalizare in gruparea Gugești”, punctele de lucru Popești și Timboești. Contractul face parte din proiectul „Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apa și canalizare, județul…

- Consiliul Județean Vrancea a preluat in administrare o mie de metri patrați de teren pentru funcționalitatea proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in Județul Vrancea”, cunoscut sub numele de Vrancea Curata, pe durata existenței obiectivului. Preluarea terenului a fost aprobata de…

- Consiliul Județean Vrancea intenționeaza sa depuna spre finanțare un proiect care vizeaza „Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea DGASPC cu echipamente de protecție in contextul generat de pandemia COVID-19”. Finanțarea urmeaza sa fie obținuta prin Programul Operațional Infrastructura…

- Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) funcționeaza, in județul Cluj, ca parte a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) și nu are autorizație de mediu, pentru ca nu a fost finalizat, au precizat reprezentanții G

- Și la Odobești continuam lucrarile la proiectul de investiții ”Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apa și canalizare, Județul Vrancea – etapa a II-a”. Este un proiect regional, fiind primul proiect de acest gen implementat in Romania, prin care un numar mare de vranceni vor beneficia…

- Primarul George Scripcaru s-a intalnit astazi cu vicepreședintele CJ, Imelda Toaso, coordonatorul proiectului SMID și reprezentantul Asociației ISO Mediu, primarul comunei Prejmer, Șerban Tudorica, pentru a discuta stadiul elaborarii Strategiei de Management Integrat al Deșeurilor și etapele care mai…

- Consiliul Județean Vrancea va prelua in administrare 160 metri patrați de teren din domeniul public al comunei Cioraști, situat in opt puncte distincte. Pe aceste terenuri vor fi construite și amplasate 24 containere tip igloo, de 1500 litri, pentru colectarea selectiva a deșeurilor de hartie-carton,…

- Consiliul Județean Alba cauta operator pentru instalațiile de gestionare a deșeurilor din județ, respectiv Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Galda de Jos și stațiile de transfer de la Blaj și Tartaria, dar și pentru transportul deșeurilor de la stațiile de transfer la centrul de la…