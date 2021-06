Stația de metrou Piața Victoriei, evacuată în urma unei degajări de fum In stația de metrou Piața Victoriei a fost semnalata o degajare de fum sambata dupa-amiaza și au fost chemați pompierii. Calatorii au fost evacuați, transmite Digi24.Potrivit sursei citate, incidentul s-a produs in jurul orei 17:00, iar pompierii au intervenit imediat la fata locului. Fumul a patruns in trenurile de metrou.S-a dispus deconectarea de la electricitate in tunel și urmeaza ca echipa de intervenție sa localizeze sursa fumului.Știre in curs de actualizare. Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

