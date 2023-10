Stiri pe aceeasi tema

- Au existat probleme la plata cu cardul la metrou joi dimineața. Calatorii care utilizeaza mijlocul de transport subteran din Capitala au fost sfatuiți sa foloseasca numerar. Problemele la sistemul de taxare au fost remediate insa, incepand cu ora 8.47.

- Pompierii au intervenit, miercuri, cu mai multe autospeciale, in Capitala, langa Gara de Nord, pentru a stinge un incendiu ce a cuprins doua vagoane dezafectate. Din primele informații, nu sunt persoane ranite. CFR Calatori a transmis ca incendiul a avut loc in stația București Basarab. Au fost afectate…

- Cand va deveni operaționala stația de metrou „Tudor Arghezi”? Raspunsul vine chiar de la nivelul Primariei Sectorului 4. Stația de metrou „Tudor Arghezi” va fi data in folosința pana la data de 15 noiembrie – anunța Primaria de sector. Stația de metrou „Tudor Arghezi” – singura astfel de facilitate…

- Inca o persoana care a suferit arsuri in exploziile de la statia GPL din Crevedia a murit luni dimineata. Se afla la Spitalul Floreasca din Capitala. Bilantul deceselor a ajuns astfel la 4. ”In cursul acestei dimineti, a decedat la Spitalul Floreasca un pacient aflat in stare foarte grava inca de la…

- In urma exploziilor din Crevedia, localitate situata la mai puțin 30 km distanța de București, Buletin de București publica o harta interactiva in care au mapat toate benzinariile din Capitala. 226 de stații de distribuție GPL și carburanți (motorina și benzina) dintr-un total de 380 sunt considerate…

- Metrorex informeaza ca astazi, 08.08.2023, in jurul orei 11:20, in stația de metrou Piața Unirii 2, pe linia 2, direcția Berceni, un calator a patruns in calea de rulare, imobilizandu-se de șina cu un dispozitiv metalic de prindere (catușe).Personalul Metrorex a luat masuri imediate de intrerupere a…

- Donatorii de sange ar putea primi o reducere de 50% la abonamentele la metrou. Consilierii municipali vor decide vineri privind incheierea unei conventii cu Metrorex. Municipalitatea bucuresteana urmeaza sa subventioneze 50% din valoarea titlurilor de calatorie eliberate celor care au donat sange la…

- Un calator a cazut pe linia de metrou, la stația Eroii Revoluției din Capitala. Un incident șocant a avut loc, luni, in București. Un calator a cazut pe linia de metrou, la stația Eroii Revoluției. Nu se cunosc deocamdata cauzele nefericitului accident. Anchetatorii cred insa ca ar fi vorba despre o…