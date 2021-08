Nouă șoferi suprinși la volanul unor autoturisme sub influența băuturilor alcoolice

Nouă șoferi au fost suprinși la volanul unor autoturisme sub influența băuturilor alcoolice, în urma acțiunilor organizate în trafic The post Nouă șoferi suprinși la volanul unor autoturisme sub influența băuturilor alcoolice… [citeste mai departe]