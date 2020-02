Stiri pe aceeasi tema

- Emoții, palme umede, schimbarea a șapte stari in 10 minute, așa a fost vinerea trecuta, cand am aflat care sunt finaliștii de la ”Vocea Romaniei”. Opțiunile sunt: Jasmina Rasadean, Andi Țolea, Elena Bozian și Dragoș Moldovan. Mai sunt cateva ore pana cand telespectatorii iși pot vota preferatul și-l…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Satu Mare, in cooperare cu lucratori din cadrul SPF Berveni, au depistat un tanar din Libia, care intenționa sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu scopul de a ajunge in vestul Europei. In data de 05 decembrie a.c.,…

- Un barbat de 33 de ani din Ipotești a ajuns in arestul Poliției Suceava, dupa ce in dupa-amiaza zilei de 28 noiembrie a fost prins conducand beat și fara permis o mașina, pe raza comunei. El avea o alcoolemie de 1,07 mg/l de alcool pur in aerul expirat. In urma recoltarii la spital a mostrelor […]

- Un tanar a fost prins transportand articole pirotehnice dupa ce a fost implicat intr-un accident.Marti, la ora 10.45, Sectia 11 Politie Rurala Pojorata a fost sesizata prin 112 cu privire la faptul ca pe DN 17, la ieșire din comuna Pojorata, un autoturism avariat a fost abandonat pe partea ...

- FOTO – Arhiva Miercuri, 27 noiembrie, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Dej au identificat un barbat de 51 de ani, din comuna Arbore, judetul Suceava, banuit de comiterea unui furt. La data de 12 noiembrie, cel in cauza, in timp ce se afla in Piata Agroalimentara din municipiul Dej, ar…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut pentru 24 de ore un șofer de 66 de ani care s-a urcat la volan intr-o stare avansata de ebrietate.”La data de 24 noiembrie a.c., in jurul orei 20.00, politistii Sectiei 7 Politie Cluj-Napoca au depistat un barbat de 66 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea…

- Un tanar in varsta de 27 de ani a ajuns dupa gratii dupa ce a fost prins conducand cu o alcoolemie de 1,9mg/l in sange. Acesta nu detine nici permis de conducere.Evenimentul s-a petrecut vinerea trecuta, cand tanarul a fost oprit in timp ce conducea un autoturism Opel, pe DJ 208A, in localitatea ...

- Un barbat de 35 de ani a fost retinut de oamenii legii si va fi propus astazi la arestare preventiva, fiind suspectat ca l-a fortat prin amenintare pe angajatul unei sali de jocuri de noroc sa ii dea toti banii din incasari.