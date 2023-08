Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Comunitatii Economice a Statelor Vest-Africane (ECOWAS) au transmis joi, la finalul unui summit desfasurat in capitala Nigeriei, Abuja, ca toate optiunile raman pe masa in privinta restabilirii ordinii constitutionale in Niger dupa lovitura de stat din 26 iulie si au dispus activarea…

- Blocul vest-african ECOWAS a anunțat joi, 10 august, ca toate opțiunile, inclusiv utilizarea forței militare, raman pe masa pentru a restabili ordinea constituționala in Niger, dupa lovitura de stat din 26 iulie, și a ordonat activarea forțelor sale de rezerva, informeaza Reuters.Dupa un summit al șefilor…

- Un fost lider rebel si politician din Niger a lansat o miscare care se opune juntei ce a preluat puterea intr-o lovitura de stat la 26 iulie, un prim semn al rezistentei interne fata de conducerea detinuta de armata in aceasta tara din Sahel, importanta din punct de vedere strategic, relateaza Reuters,…

- Victoria Nuland, secretar de stat adjunct al SUA, s-a intalnit cu liderii loviturii de stat de la Niamey. Aceasta a declarat ulterior ca discuțiile au fost "extrem de sincere și destul de dificile", insa nu au condus catre nicio ieșire concreta din criza. Washingtonul a suspendat furnizarea de ajutor…

- Ministrii apararii din statele vest-africane au schitat un plan pentru o interventie militara in Niger, in cazul in care presedintele ales democratic, Mohamed Bazoum, nu va fi readus la putere maine. Mohamed Bazoum a fost inlaturat saptamana trecuta printr-o lovitura de stat, cea de-a saptea care a…

- Blocul regional vest-african ECOWAS a trimis miercuri o delegație in Niger pentru a negocia cu ofițerii militari care au preluat puterea in urma loviturii de stat de saptamana trecuta, in speranța de a gasi o soluție diplomatica inainte de a trebui sa dec

- Liderii unei lovituri de stat din Niger l-au declarat pe generalul Abdourahamane Tiani drept noul șef al statului, la cateva zile dupa ce au declarat ca l-au inlaturat pe președintele Mohamed Bazoum. Generalul nigerian Abdourahamane Tiani s-a intalnit vineri cu miniștrii dupa ce a fost declarat noul…

- Garzile prezidentiale din Niger il retin pe presedintele Mohamed Bazoum in interiorul palatului prezidential din capitala, care a fost blocat de vehicule militare inca de miercuri dimineata, au declarat surse de securitate citate de Reuters.