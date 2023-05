Statele vecine Ucrainei, inclusiv România, cer Comisiei Europene să modifice şi să extindă interdicţia importurilor de alimente din Ucraina – presă La inceputul acestei luni, dupa o sesizare din partea celor cinci tari, UE a stabilit restrictii pana la data de 5 iunie asupra importurilor de grau, porumb, rapita si seminte de floarea-soarelui din Ucraina, pentru a atenua oferta excedentara de astfel de produse in Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia. Potrivit unei noi scrisori semnate de ministrii din Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia, interdictia nu se aplica marfurilor importate in baza unor contracte incheiate inainte de 2 mai, creand riscul ca unele contracte nedatate sa poata continua. Ca urmare, exista riscul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

