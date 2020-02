Statele vecine Italiei nu-şi vor închide frontierele cu această ţară Statele vecine Italiei s-au angajat ca nu-si vor inchide frontierele cu aceasta tara ca urmare a temerilor privind epidemia cu noul coronavirus, conform unei declaratii comune semnate marti la Roma de ministrii sanatatii din aceste tari, anunta AFP. ''Dorim sa fim foarte clari asupra faptului ca nu se pune problema inchiderii frontierelor intre tarile noastre. Ar fi (o masura) disproportionata si ineficienta'', se arata in declaratia semnata de Italia, Franta, Elvetia, Austria, Croatia, plus Germania si Comisia Europeana. Tag-uri Institutii: Italia Franta Elvetia Austria Croatia Germania Comisia… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

