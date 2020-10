Stiri pe aceeasi tema

- Vera Jurova, vicepreședinte al Comisiei Europene, cere ca statele membre UE sa evite restricțiile de calatorie anti-Covid-19 la frontiere, scrie Mediafax.„Sigur ca unele restricții sunt necesare, dar un lucru este clar: coronavirusul este prezent in intreaga Europa și nu il vom aduce sub control prin…

- Confruntarea lui Viktor Orban cu Uniunea Europeana degenereaza de la o zi la alta, intr-un razboi ce oglindește fractura pe care autocratul de la Budapesta a produs-o, in ultimii zece ani de putere, intre Ungaria și Occident. ”Construiește o democrație bolnava” – l-a acuzat vicepreședinta Comisiei…

- "Opinia aproape unanima a specialiștilor e ca in Europa un al doilea val al pandemiei e iminent. Deja cele mai multe țari au zilnic cifre mai mult decat ingrijoratoare. Nici la noi situația nu e buna, azi am avut record negativ de infectari. Trebui sa gasim soluții care sa ne permita sa avem o…

- Comisia Europeana are ''incredere deplina'' in vicepresedinta sa pentru valori si transparenta Vera Jourova, a afirmat marti o purtatoare de cuvant a executivului comunitar, dupa ce Ungaria a cerut demisia inaltei oficialitati europene in urma unei dispute privind statul de drept, transmit…

- Costul carbonului platit de companiile din Europa s-ar putea dubla, potrivit noilor planuri UE de reducere a emisiilor cu cel putin 55% pana in 2030 Costul carbonului platit de companiile din Europa s-ar putea dubla, potrivit planurilor UE de reducere mai accentuata a emisiilor pana in 2030, arta o…

- Romanii primesc restricții de calatorie in 20 țari europene, dintre care 14 din Uniunea Europeana, asta dupa ce țara noastra a atins varful pandemiei zilele acestea, cu o explozie a numarului de noi cazuri de Covid-19.