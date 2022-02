Stiri pe aceeasi tema

- Noi imagini din satelit dezvaluie amploarea consolidarii militare a Moscovei. Imaginile vin la o zi dupa ce președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy a folosit o conferința de presa cu Boris Johnson pentru a avertiza ca orice razboi nu se va limita la Rusia și Ucraina. „Acesta va fi un razboi european.…

- Administratia Joseph Biden a decis transferul a aproximativ 1.000 de militari americani din Germania in Romania, in cadrul masurilor de consolidare a apararii flancului estic al NATO, pe fondul crizei dintre Rusia si Ucraina, afirma oficiali de la Washing

- Boris Johnson a declarat in Parlamentul de la Londra ca și a trimis amenințari dure catre Moscova.Boris Johnson le-a spus parlamentarilor ca Marea Britanie „cauta sa contribuie la orice noua desfașurare a NATO”, aliații avand soldați pregatiți și nave de razboi și

- Presedintele american, Joe Biden, a declarat marti ca este pregatit sa impuna sanctiuni care il vizeaza personal pe Vladimir Putin daca presedintele rus va ataca Ucraina, relateaza AFP. Liderul de la Casa Alba a precizat ca nu are ''nicio intentie'' sa trimita trupe americane sau NATO in Ucraina.…

- sursa foto: Facebook/ US Army Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat miercuri ca Franța va trimite trupe in Romania in cadrul operațiunilor NATO pentru asigurarea securitații statelor din estul alianței, in contextul crizei de la granița dintre Rusia și Ucraina. ”Am trimis trupe pentru a asigura…

- Franta este pregatita sa apere granițele NATO din Europa de Est, in contextul conflictului militar dintre Rusia și Ucraina. Presedintele Emmanuel Macron s-a declarat dispus sa trimita trupe la misiunile NATO din Europa de Est, inclusiv in Romania. Președintele francez a afirmat, in discursul rostit…

- Tod Wolters, comandantul suprem al Fortelor Aliate din Europa, a sugerat ca NATO ar trebui sa stabileasca o prezenta militara in Bulgaria si in Romania, ca urmare a miscarilor de trupe ale Rusiei la granita cu Ucraina, noteaza jurnalul Der Spiegel, citat de Reuters.

- Ministrul apararii, Vasile Dincu (PSD), a declarat vineri seara la Digi24 ca Rusia reprezinta o amenințare pentru flancul estic al NATO, inclusiv pentru Romania. Despre probabilitatea unui razboi in Ucraina: - „Nimeni nu știe asta. Citim zilnic sute de analize pe care le fac analiști…