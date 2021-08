Statele Unite vor testa pentru COVID-19 toate persoanele evacuate din Afganistan Statele Unite vor testa pentru COVID-19 toate persoanele evacuate din Afganistan si îsi propun sa puna bazele unui proces de vaccinare, a declarat marti un important oficial al administratiei americane, relateaza Reuters și Agerpres. Oficialul a afirmat ca numarul afganilor care intra în Statele Unite se modifica continuu din cauza rapiditatii operatiunii de evacuare si nu a putut oferi o cifra exacta în timpul unui apel telefonic cu jurnalistii.



Autoritatile de aplicare a legii si contraterorism realizeaza un "proces robust de prelucrare a datelor de securitate"… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 24 de diplomati americani din Afganistan au trimis luna trecuta o telegrama in care il avertizau pe secretarul de stat Antony Blinken in legatura cu riscul caderii capitalei Kabul in mana talibanilor in timp ce trupele americane se retrageau, transmite vineri Reuters citand informatiile…

- Presedintele american Joe Biden a decis sa aloce pana la 500 de milioane de dolari pentru a ajuta refugiatii si migrantii afgani. Victimele conflictului si alte persoane expuse riscurilor ca rezultat al situatiei din Afganistan vor primi bani din Fondul de urgenta pentru asistenta pentru refugiati si…

- Autoritatile sarbe au autorizat a treia doza de vaccin anti-COVID-19 pentru persoanele imunocompromise (cu sistem imunitar slabit), angajatii din domeniul sanitar si orice persoana care a fost vaccinata in urma cu cel putin sase luni, a declarat ministrul muncii Darija Kisic Tepavcevic, conform Reuters.…

- Pentagonul a autorizat desfasurarea altor 1.000 de soldati, in plus fata de cei 5.000 anuntati anterior, pentru a ajuta la evacuarea civililor din Kabul, a declarat duminica un oficial american, informeaza Reuters. Oficialul american, care a facut aceste declaratii sub conditia anonimatului, a precizat…

- Talibanii ar putea izola capitala afgana Kabul in 30 de zile si sa o cucereasca in 90 de zile, a declarat miercuri pentru Reuters un oficial american din domeniul apararii, citand o evaluare a serviciilor de informatii americane, noteaza Agerpres. Combatantii talibani au preluat controlul asupra…

- Pentagonul a anuntat luni ca va cere aprobarea presedintelui Joe Biden pentru a impune vaccinarea militarilor pentru Covid-19 pana la jumatatea lunii septembrie, transmite Reuters, informeaza News.ro. Dupa stabilirea regulilor referitoare la Covid-19 pentru lucratorii federali, Biden a cerut…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 va deveni obligatorie cel tarziu la jumatatea lunii septembrie pentru toti membrii fortelor armate americane, a anuntat luni ministrul apararii din SUA, Lloyd Austin, intr-o nota adresata angajatilor Pentagonului, relateaza AFP, Reuters si EFE. Responsabilul apararii…

- Talibanii continua seria lunga de atacuri asupra jurnaliștilor, acuza oficialii afgani citați de Reuters , care precizeaza ca talibanii se afla in spatele uciderii directorul unui post de radio din capitala Kabul și a rapirii unui alt jurnalist din provincia Helmand. Doar luna trecuta, peste 30 de jurnaliști…