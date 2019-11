Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, i-a invitat joi pe manifestantii iranieni sa transmita Statelor Unite orice dovada de "represiune" din partea regimului de la Teheran, dand asigurari ca Washingtonul "va sanctiona aceste abuzuri", relateaza AFP.



In urma cu aproape o saptamana, in Iran au izbucnit manifestatii, la cateva ore dupa anuntul - in plina criza economica - unei puternice cresteri a pretului la benzina. Pana in prezent, autoritatile au confirmat moartea a cinci persoane, dar ONU si-a exprimat temerea ca represiunea a facut "zeci" de morti.



Internetul, taiat…