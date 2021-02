Statele Unite vor incerca sa obtina in acest an un loc in Consiliul ONU pentru drepturile omului si pana atunci vor ramane un observator activ care va vorbi deschis despre neregulile din intreaga lume, a anuntat miercuri seful diplomatiei americane, Antony Blinken, relateaza AFP si Reuters, potrivit AGERPRES.

"Am placerea sa va anunt ca SUA vor incerca sa obtina un loc in Consiliul ONU pentru drepturile omului pentru mandatul 2022-2024. Cerem cu modestie sprijinul tuturor tarilor membre ale ONU in dorinta noastra de a avea din nou un loc in aceasta institutie", a spus Blinken, adresandu-se…