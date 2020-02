Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a cerut luni Congresului american sa aprobe 25,2 miliarde de dolari pentru NASA in 2021, cel mai mare buget alocat agentiei spatiale americane in ultimele decenii, si a solicitat o crestere constanta a acestuia in urmatorii cinci ani pentru a asigura obiectivul anuntat de presedintele Donald…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump a declarat vineri ca liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei ar trebui sa fie foarte atent la declarațiile sale, dupa ce liderul de la Teheran a criticat dur vineri Statele Unite în contextul tensiunilor dintre cele doua țari, relateaza Mediafax,…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a aparat duminica decizia președintelui Donald Trump, care a dus la asasinarea comandantului iranian Qassem Soleimani, în contenxtul în care democrații din Congresul SUA au întrebat daca aceasta acțiune a fost justificata, relateaza Mediafax…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit la telefon luni cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, iar Casa Alba a anunțat ca discuțiile au vizat cooperarea în combaterea terorismului si modalitatile de control al armamentului, scrie Reuters.Vladimir Putin l-a sunat pe Donald Trump…

- Camera Reprezentanților va vota saptamana care urmeaza, cel mai probabil miercuri, punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump pentru doua capete: abuz de putere și obstrucționarea Congresului in dosarul Ucraina, noteaza New York Times. Votul este fara indoiala unul istoric, dar indiferent de rezultat,…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, a dat asigurari joi ca nu il uraste pe presedintele Donald Trump, dar l-a acuzat de "lasitate" si "cruzime" in unele politici, intr-o conferinta de presa cu final tensionat care a avut loc dupa ce a cerut oficial Congresului sa redacteze…

- Președintele american Donald Trump a criticat joi acțiunile forțelor de securitate din Iran impotriva manifestanților care au participat la protestele organizate in Teheran, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Liderul de la Casa Alba a reiterat ca Statele Unite vor susține…