Stiri pe aceeasi tema

- Grupul auto sud-coreean, care include marcile Hyundai Motor si Kia, planuieste sa construiasca anual 1,44 milioane de unitati de vehicule electrice in Coreea de Sud pana in 2030. Volumul de productie de 1,44 milioane de unitati de vehicule electrice din Coreea de Sud ar reprezenta aproximativ 45% din…

- Grupul auto sud-coreean, care include marcile Hyundai Motor si Kia, planuieste sa construiasca anual 1,44 milioane de unitati de vehicule electrice in Coreea de Sud pana in 2030. Volumul de productie de 1,44 milioane de unitati de vehicule electrice din Coreea de Sud ar reprezenta aproximativ 45% din…

- Autoritatile din Fiji au confiscat un iaht de 300 de milioane de dolari al oligarhului rus Suleiman Kerimov la solicitarea Statelor Unite, a anuntat joi Departamentul de Justitie de la Washington. Un tribunal din Fiji a decis marti ca Statele Unite pot confisca superiahtul cu proprietar rus, la cateva…

- Statele Unite intenționeaza sa ofere Ucrainei o asistența suplimentara de 100 de milioane de dolari pentru securitatea civila, a anunțat Departamentul de Stat, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Aproximativ 100 de avioane rusesti, printre care și cel al miliardarului rus Roman Abramovici, care au incalcat recent sanctiunile SUA impotriva Rusiei, au fost trecute pe lista neagra de Departamentul american al Comertului. SUA au interzis avioanelor fabricate in Statele Unite sau avand in compunere…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat ca este de acord cu presedintele Joe Biden ca au fost comise crime de razboi in Ucraina, adaugand ca experti americani sunt in proces de documentare si evaluare a potentialelor crime de razboi in Ucraina, potrivit Reuters. “Ieri (miercuri), presedintele…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SUA a aprobat un medicament al companiei britanice AstraZeneca, dezvoltat alaturi de compania americana Merck & Co, care poate trata formele incipiente de cancer la san, potrivit Reuters. Medicamentul Lynparza a fost aprobat pentru pacientii cu…

- Preturile de consum in SUA au continuat avansul in februarie, ajungand la cea mai ridicata crestere anuala din ultimii 40 de ani, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue in urmatoarele luni, dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a majorat preturile petrolului si ale altor materii prime,…