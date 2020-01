Statele Unite vor reconfigurarea parteneriatului strategic cu Irakul, nu retragerea trupelor

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu intentioneaza sa discute cu autoritatile irakiene despre o "retragere a trupelor" americane, in ciuda cererii premierului irakian Adel Abdul Mahdi, a transmis vineri Departamentul de Stat american, potrivit AFP. "In acest stadiu, orice delegatie care s-ar deplasa in Irak ar fi insarcinata…

- Premierul irakian, Adel Abdul Mahdi, a apreciat marti ca retragerea trupelor straine desfasurate in Irak este ''singura solutie'', in contextul crizei declansate de raidul american in urma caruia generalul iranian Qassem Soleimani a fost ucis vineri la Bagdad, transmite agentia EFE.…

- Statele Unite sunt dezamagite de decizia parlamentului de la Bagdad de duminica, ce recomanda retragerea tuturor trupelor straine de pe teritoriul sau, dupa uciderea vineri a comandantului militar iranian Qassem Soleimani si a unui lider apartinand unei militii irakiene, informeaza Reuters citand…

- Președintele Donald Trump urmeaza sa anunțe saptamanaviitoare retragerea a aproximativ 4.000 de soldati din Afganistan, scrie presaamericana citand surse de la Casa Alba. Decizia de retragere a soldaților americani vine dupa ce inurma cu o saptamana au fost reluate discutiile intre Statele Unite si…

- ”Romania este un aliat neprețuit atat pentru Statele Unite ale Americii, cat și pentru Alianța Nord-Atlantica”, afirma Donald Trump intr-un mesaj transmis președintelui Klaus Iohannis cu ocazia zilei de 1 Decembrie, potrivit Hotnews. ”In numele poporului american, va felicit pe dumneavoastra și poporul…

- Președintele Americii, Donald Trump, i-a transmis lui Klaus Iohannis, un mesaj cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei. Mesajul adresat de catre Donald Trump lui Klaus Iohannis a fost postat pe site-ul Administrației Prezidențiale. "In numele poporului american, va felicit pe dumneavoastra și poporul…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, saluta votul din Senatul american pentru confirmarea lui Adrian Zuckerman in functia de ambasador al SUA in Romania si arata ca venirea acestuia in tara noastra va marca inceputul unei noi etape a Parteneriatului strategic. "Ma bucur ca Statele Unite…

- Retragerea trupelor americane aflate în nord-vestul Siriei, în apropierea graniței cu Turcia, va dura înca o saptamâna, a anunțat secretarul american al Apararii, Mark Esper, scrie Mediafax, citând Reuters. Esper a declarat anterior ca retragerea trupelor este parțial…