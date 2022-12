Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite "nu incurajeaza" Ucraina sa lanseze lovituri in Rusia, a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat american, dupa o serie de atacuri cu drone asupra mai multor baze aeriene rusesti, pe care Ministerul Apararii rus le-a pus pe seama Kievului, informeaza Agerpres.

- Statele Unite vor avea o noua flota de bombardiere strategice de generatia a sasea. B 21 a fost proiectat de compania Northrop si este capabil sa lanseze arme conventionale și nucleare. Un aparat va costa 750 de milioane de dolari, iar Pentagonul a comandat 100 de aeronave.

- Intensificarea atacurilor cu rachete ale Rusiei in Ucraina are rolul, partial, sa epuizeze capacitatea de aparare antiaeriana a Kievului si sa obtina in sfarsit dominatia cerului deasupra acestei tarii, a declarat sambata un inalt oficial al Pentagonului, transmite Reuters. In ultima saptamana, Rusia…

- Bulgaria ar trebui sa trimita arme in Ucraina, a decis joi prin vot parlamentul de la Sofia, dand instrucțiuni guvernului sa prezinte un plan in acest sens in urmatoarea luna, informeaza Politico . Aceasta țara a fost printre puținele state membre ale UE, alaturi de Ungaria, care au refuzat sa livreze…

- Administratia SUA de la Washington a avertizat, luni seara, ca va sancționa statele sau companiile care colaboreaza cu producatorii de drone militare din Iran, pe fondul acuzațiilor Ucrainei privind bombardamente efectuate de Rusia cu aparate de zbor iraniene. „Orice persoana care colaboreaza cu Iranul…

- SUA au vazut dovezi ca dronele iraniene pe care Rusia le folosește in conflictul care se desfașoara in Ucraina au inregistrat "numeroase eșecuri" pe campul de lupta, a afirmat vineri subsecretarul adjunct Sasha Baker din cadrul Departamentului american al Apararii, in cadrul unui briefing de presa,…