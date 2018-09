Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au decis inchiderea misiunii diplomatice palestiniene de la Washington, intr-o noua actiune a presedintelui Donald Trump impotriva Palestinei, a declarat luni un oficial citat de AFP.

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a afirmat ca Adrian Zuckerman, ambasadorul nominalizat de presedintele Trump pentru a reprezenta SUA la Bucuresti, poate impulsiona, prin relatiile sale personale, dialogul bilateral la cel mai inalt nivel. Diplomatul roman a afirmat despre…

- Ambasada Statelor Unite in Turcia, la Ankara, a fost luni tinta unor focuri de arma ce au avariat un geam al unui post de securitate, dar nu s-au soldat cu victime, relateaza postul CNN Turk si The Associated Press. Focuri de arma s-au tras la ora 2.00 GMT (5.00, ora Romaniei), iar echipaje de politie…

- Potrivit unei surse europene, nicio noua taxa vamala nu va fi impusa importurilor de masini europene in Statele Unite, un dosar deosebit de sensibil pentru Germania. Vorbind despre o "zi mare" pentru liber-schimb, presedintele american a evocat, in gradina Casei Albe, o "noua faza" in relatiile intre…

- Coreea de Nord isi imbunatateste centrul de cercetare nucleara intr-un ritm rapid, arata analiza celor mai recente imagini surprinse de satelitii de supraveghere, in ciuda angajamentului de a denucleariza peninsula Coreea, asumat de liderul Kim Jong-un intr-un summit cu Statele Unite de luna aceasta,…

- Statele Unite s-au retras marți seara din „ipocritul și egoistul” Consiliu ONU pentru Drepturile Omului, din cauza atitudinii sistematic partinitoare impotriva Israelului și lipsei de reforme. Este al treilea organism internațional parasit de Washington, dupa Acordul privind Clima de la Paris și Acordul…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall va participa, in perioada 20-22 iunie a.c., la Summit-ul SelectUSA, la invitația organizatorilor, Administrația SUA. Evenimentul va avea loc in Statele Unite ale Americii, la Washington D.C. Reuniunea reprezinta cel mai important eveniment dedicat investitiilor organizat…

- Israelul a salutat miercuri decizia SUA de a se retrage din Consiliul ONU pentru drepturile omului, acuzat de Washington de parti-pris antiisraelian, relateaza AFP. Statele Unite au anuntat marti ca se vor retrage din aceasta organizatie cu sediul la Geneva, pe care o acuza de 'ipocrizie' si…