- Statele Unite "vor furniza ucrainenilor sisteme de racheta mai avansate si munitii care le vor permite sa atinga mai precis obiective cheie pe campul de lupta din Ucraina", a scris Joe Biden intr-un articol pentru The New York Times, publicat marti, informeaza AFP preluat de news.ro Fii la…

- Rusia și China au organizat primul exercițiu militar comun dupa ce Kremlinul a invadat Ucraina, relateaza cotidianul american The New York Times, citat de Sky News. Un oficial american de rang inalt a declarat pentru NYT ca guvernul american a urmarit exercițiul militar din nord-estul Asiei, in timp…

- Presedintele american Joe Biden a semnat legea adoptata joi de Congres ce prevede un pachet gigantic de 40 de miliarde de dolari pentru efortul de razboi al Ucrainei impotriva Rusiei, a anuntat sambata Casa Alba, citata de France Presse si Reuters. Joe Biden a semnat acest text in timpul vizitei sale…

- Casa Alba lucreaza pentru a oferi luptatorilor ucraineni rachete antinava avansate pentru a ajuta la infrangerea blocadei navale a Rusiei, pe fondul ingrijorarii ca arme mai puternice, care ar putea scufunda navele de razboi rusesti, ar intensifica conflictul, transmite Reuters. Ucraina nu a facut nici…

- Principalul consilier economic al președintelui Joe Biden a declarat ca SUA au avertizat India sa nu se asocieze cu Rusia dupa invazia din Ucraina, transmite BBC. „Mesajul nostru catre guvernul indian este ca o aliniere strategica mai explicita cu Rusia va avea costuri și consecințe semnificative și…

- Acuzatiile Rusiei ca Kievul are arme biologice si chimice sunt false si arata ca presedintele rus Vladimir Putin are in vedere folosirea acestor arme in razboiul impotriva Ucrainei, a afirmat, luni, presedintele american Joe Biden, potrivit The Guardian. “Putin este incoltit si acum vorbeste despre…

- Ambasadoarea americana la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a spus ca țarile NATO ar putea decide sa trimita trupe in Ucraina, deși Statele Unite nu vor face acest lucru. Ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfeld, considera ca participarea trupelor americane la contingentul ONU de menținere a pacii…

- Statele Unite și aliații NATO trimit rachete sol-aer in Ucraina și echipamente militare in valoare de inca un miliard de euro, potrivit anunțului facut de președintele american, Joe Biden. CNN scrie ca un nou transport de sisteme de rachete sol-aer va ajunge in Ucraina, acestea fiind din cele care includ…