Statele Unite vor începe să cumpere petrol pentru refacerea rezervei strategice Departamentul va cumpara pana la 3 milioane de barili de petrol pentru livrare in februarie, a declarat reporterilor un inalt oficial. Presedintele Joe Biden a anuntat vanzarea de 180 de milioane de barili de petrol la sfarsitul lunii martie, pentru a combate cresterea preturilor benzinei care a stimulat inflatia dupa invadarea din februarie a Ucrainei de catre Rusia, cel mai mare exportator mondial de combustibili fosili. Vanzarile de petrol din rezerva strategica au diminuat stocurile la aproximativ 380 de milioane de barili, cel mai redus nivel atins din 1984, starnind ingrijorari cu privire… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Energie al SUA va incepe sa cumpere petrol pentru rezerva strategica, prima astfel de achizitie de la vanarea record de 180 de milioane de barili, din luna martie, transmite Reuters, potrivit News.ro . Departamentul va cumpara pana la 3 milioane de barili de petrol pentru livrare…

- Decizia vine dupa achizitionarea, anul trecut, a 12 avioane de lupta franceze Dassault Rafale, intr-o tranzactie in valoare de 999 de milioane de euro, pentru a inlocui escadrila Croatiei de avioane MiG-21 fabricate de Rusia, care dateaza din perioada fostei Iugoslavii, dintre care doar cateva sunt…

- Una dintre cele mai influente voci din spatele deciziei lui Vladimir Putin de a ataca Ucraina aparține unui miliardar de 71 de ani, care a susținut ca razboiul ar putea dovedi puterea Rusiei. Iuri Kovalciuk, care este un prieten apropiat al liderului rus de zeci de ani, impartașește viziunea lui Putin…

- Rusia este cel mai mare producator de titan, un metal strategic apreciat pentru rezistenta sa in raport cu greutatea. Metalul este folosit in principal in motoarele de avioane si trenurile de aterizare pentru avioane mari. “Suntem in proces de decuplare de Rusia cand vine vorba de titan. Va fi o chestiune…

- Masura care are rolul de a priva Moscova de venituri va crea mai multa incertitudine pentru pietele petroliere si va creste presiunea asupra preturilor, inclusiv ale motorinei, a afirmat pentru energie din Paris in raportul sau lunar privind petrolul. Embargourile UE asupra importurilor de titei si…

- Dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, conversatia despre posibilitatea ca NATO si Rusia sa intre intr-un conflict nuclear, a devenit, din nou, extrem de relevanta. Desi stim cu totii cat de devastatoare poate fi o bomba nucleara (Hiroshima si Nagasaki), cei mai multi dintre noi s-ar putea sa nu inteleaga…

- Presedintele Joe Biden a cerut miercuri companiilor americane sa-si creasca productia de petrol si a confirmat ca Statele Unite vor continua sa-si utilizeze rezervele strategice in incercarea de a stabiliza preturile la pompa, comenteaza AFP.

- ”Este necesar sa denunt recenta decizie a Guvernului Arabiei Saudite de a contribui la sustinerea razboiului (presedintelui rus Vladimir) Putin (in Ucraina) prin intermediul cartelului OPEP”, a denuntat luni, intr-un comunicat, senatorul Bob Menendez. Din aceasta alianta fac parte 13 membri ai Organizatiei…